„Wertschätzung und Anerkennung ist die beste Medizin“, sagt Mercedes-Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali und kontert damit die Aussage des Konzern-Chefs zum hohen Krankenstand als Standortnachteil.

Peter Stolterfoht 21.10.2024 - 15:44 Uhr

2015 hatte die Geschäftsleitung von Mercedes-Benz geglaubt, die Antwort auf den hohen Krankenstand in den deutschen Konzern-Standorten gefunden zu haben. Ein Anwesenheitsbonus sollte die Fehltage der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen senken und damit die Produktivität steigern. Wer ohne einen krankheitsbedingten Fehltag durchs Arbeitsjahr kam, erhielt eine Bonifikation in Höhe von 300 Euro. Das Projekt wurde 2019 wieder eingestellt, nachdem kranke Mitarbeiter wegen des Bonus’ am Arbeitsplatz erschienen waren und so mutmaßlich Kollegen angesteckt hatten.