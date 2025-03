Die Erotik- und Tattoomesse in Stuttgart vereint Kunst und Erotik. Besucher können sich ohne Voranmeldung tätowieren lassen und Live-Shows erleben sowie ein Angebot an Fetischmode. Wir haben uns mal umgesehen.

Erdem Gökalp 22.03.2025 - 09:31 Uhr

So ganz seien dem schwäbischen Publikum die Korsetts noch nicht geheuer, die sie an ihrem Stand anbiete. Verkäuferin Mel steht am Freitagabend auf dem Messegelände in Stuttgart und preist dort eine Auswahl erotischer Dessous und Kleidungsstücke für Frauen an. Auch sie selbst trägt an diesem Tag knappe Fetischmode mit einem kurzen Rock, Netzstrümpfen und einer Corsage. Auf Messen beispielsweise in Hamburg sei das Publikum aufgeschlossener. In Stuttgart bräuchten die Kundinnen eben mehr Überzeugungsarbeit, um sich wirklich für ein Produkt zu entscheiden.