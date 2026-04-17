Das größte Finanzevent im deutschsprachigen Raum, die Invest auf der Stuttgarter Messe, startet an diesem Freitag mit mehr Fläche – und hat auch einen Grund zu feiern.

Die Finanzmesse Invest vergrößert sich: Um mehr Platz für mehr ausstellende Firmen bieten zu können, wird ein Teil einer weiteren Halle auf dem Stuttgarter Messegelände bespielt, sodass das nach eigenen Angaben größte Finanzevent in Deutschland, Schweiz und Österreich nun 194 Ausstellern Platz bietet. Darunter finden sich Banken, Neobroker, Edelmetall- und Wertpapierhändler sowie Fondsgesellschaften. Mit mehr als 350 Programmpunkten an zwei Tagen kann die Invest einen Rekord vermelden. Die Messe ist auch Treffpunkt für Finfluencer mit ihren Communitys.

Unsere Empfehlung für Sie Geldanlage für Jüngere So erkennt man seriöse Finfluencer Sie erklären im Netz die Welt der Finanzen und versprechen oft Traumrenditen: Finfluencer sind für junge Anleger erste Wahl bei Anlagetipps. Doch nicht alle sind seriös. Die Vergrößerung kommt passend zu einem Jubiläum: Es ist in diesem Jahr die 25. Invest – allerdings gibt es die Messe schon 26 Jahre. Im Jahr 2020 fiel sie wegen der Coronapandemie aus.

Am Samstag ist das Publikum jünger

Seit Ende der Pandemie wächst die Anlegermesse – die Besucherzahlen steigen, und das Durchschnittsalter der Besucherinnen und Besucher sinkt. Im vergangenen Jahr lag es bei 43,4 Jahren. Vor allem am Samstag sei das Publikum deutlich jünger, sagt Yannik Elsäßer, Leiter der Veranstaltungskommunikation der Messe Stuttgart.

Die Veranstalter, die Messe Stuttgart sowie die Gruppe Börse Stuttgart, rechnen mit einer ähnlichen Besucherzahl wie in den vergangenen Jahren. 2025 kamen knapp 13 000 Besucher an den zwei Ausstellungstagen Freitag und Samstag.

Einen deutlich größeren Schwerpunkt als in den vergangenen Jahren nimmt dieses Mal das Thema Edelmetalle und Rohstoffe ein – und dürfte damit angesichts der aktuellen Weltlage, der Ölpreiskrise und der Goldrallye einen Nerv der Anlegerinnen und Anleger treffen. „Das Thema Rohstoffe ist aktueller denn je. Das spüren wir derzeit nicht zuletzt jeden Tag an der Tankstelle“, sagt Elsäßer. Die Invest ist im Februar eine Partnerschaft mit der Axino Capital GmbH eingegangen, einem Minenaktien-Experten mit Sitz in Esslingen.