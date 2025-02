Nach einem Messerangriff in einer Fußgängerzone in Konstanz mit drei Schwerverletzten haben Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen für den Angriff verantwortlich sein.

red/AFP 06.02.2025 - 17:06 Uhr

Nach einem Messerangriff in einer Fußgängerzone in Konstanz mit drei Schwerverletzten haben Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen für den Angriff verantwortlich sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei Durchsuchungen am Mittwoch wurden der 24-Jährige und der 28-Jährige festgenommen. Der Ältere sitzt in Untersuchungshaft, der Jüngere leistete den Ermittlungen zufolge keinen Tatbeitrag bei den Messerstichen. Er kam anschließend wieder auf freien Fuß.