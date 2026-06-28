Nach dem Messerangriff auf einen 49-Jährigen in Stuttgart-Ost fahnden die Ermittler weiter nach den Tätern. Das Opfer ist der Polizei dabei keine große Hilfe.

Nach dem Messerangriff auf einen 49-Jährigen in Stuttgart-Ost ist die Polizei weiter auf der Suche nach den Angreifern. Nach Angaben eines Sprechers ist weiterhin unklar, wer auf den Mann in der Nähe des Schlachthofs eingestochen hat. Die Kriminalpolizei habe zwar bereits mit dem Opfer sprechen können. Das habe allerdings nicht viel gebracht. „Der Verletzte zeigt sich nicht sehr kooperativ“, teilte der Sprecher mit.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen zu dem Messerangriff, bei dem Unbekannte am Freitagabend den 49-jährigen Mann in Stuttgart-Ost schwer verletzt haben sollen. Der Mann musste in einer Klinik notoperiert werden.

Zuvor hatten Anwohner am Freitagabend gegen 18.30 Uhr einen Streit in der Nähe der Schlachthofstraße gemeldet. Etwa drei Männer sollen dabei gewesen sein. Als die Polizeibeamten eintrafen, fanden sie den schwer verletzten 49-Jährigen und verständigten einen Rettungswagen, der das Opfer in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde sofort notoperiert. Der Mann war daraufhin außer Lebensgefahr.

Großfahndung nach Tätern bleibt erfolglos

Die Suche nach den Tätern bleibt seither erfolglos. Die Polizei hatte bereits am Freitagabend eine Großfahndung eingeleitet. Der Tatort wurde für die Spurensuche mit Flatterband weiträumig abgesperrt.

Der mutmaßliche Haupttäter soll etwa 35 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er habe kurze dunkle Haare, die an den Seiten kurzrasiert sind. Er soll mit einem weißen T-Shirt, einer hellen Jeans und weißen Sneakern bekleidet gewesen sein. Außerdem sei ein weiterer Mann dabei gewesen sein. Dieser habe längere Haare und eine Tätowierung am linken Arm gehabt. Er soll ein Tanktop getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 zu melden.