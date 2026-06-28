Nach dem Messerangriff auf einen 49-Jährigen in Stuttgart-Ost fahnden die Ermittler weiter nach den Tätern. Das Opfer ist der Polizei dabei keine große Hilfe.
28.06.2026 - 13:53 Uhr
Nach dem Messerangriff auf einen 49-Jährigen in Stuttgart-Ost ist die Polizei weiter auf der Suche nach den Angreifern. Nach Angaben eines Sprechers ist weiterhin unklar, wer auf den Mann in der Nähe des Schlachthofs eingestochen hat. Die Kriminalpolizei habe zwar bereits mit dem Opfer sprechen können. Das habe allerdings nicht viel gebracht. „Der Verletzte zeigt sich nicht sehr kooperativ“, teilte der Sprecher mit.