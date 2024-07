In Stuttgart kommt es am Samstagabend zu einem Messerangriff. Eine Person wird verletzt. Die Polizei sucht die mutmaßlichen Täter – und hofft auf Zeugen.

len 07.07.2024 - 11:02 Uhr

In Stuttgart ist am späten Samstagabend ein 28 Jahre alter Mann durch Messerstiche verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 23.30 Uhr im Bereich Schelling-/Willi-Bleicher-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit einem 29-Jährigen und zwei weiteren Begleitern unterwegs, als der 29-Jährige unvermittelt aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus angegangen wurde. Ihm wurde ins Gesicht geschlagen, woraufhin er stürzte. Als der 28-Jährige helfen wollte, wurde er ebenfalls geschlagen und mit einem Messer in den Bauch gestochen. Anschließend flüchtete die mutmaßlichen Täter in Richtung Schellingstraße/Stadtgarten.