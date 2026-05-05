Es ist die Nacht der Mode: An diesem Abend geben die Stars alles, um auf den Stufen des Metropolitan Museum hervorzustechen. Mode wird zur Kunst – und erlaubt ist alles.
05.05.2026 - 08:56 Uhr
Für diesen Abend zieht man nicht irgendwas aus dem Kleiderschrank. Die Met Gala in New York als die Nacht der Mode zu bezeichnen, ist nicht übertrieben. Und weil sich die internationale A-Prominenz wochenlang auf das Event vorbereitet, ist es keine Kleinigkeit, mit seinem Outfit auf den Treppen des Metropolitan Museum hervorzustechen. Die Met Gala, sie feiert die Extravaganz, die modische Exzentrik. Mehr ist mehr.