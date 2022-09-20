In den Metallfiltern einer Dunstabzugshaube sammelt sich mit der Zeit das Fett vom Kochen. Wie Sie die Metallfilter reinigen, erfahren Sie hier.

Die Dunstabzugshaube über dem Herd bewahrt vor allem die Wohnung vor den hartnäckigen Gerüchen durch Koch- und Bratendunst. Mit der Zeit sammeln sich in den Filtern Fett und Verunreinigungen an, was dazu führt, dass diese verstopfen und nicht mehr ordentlich abgesaugt werden kann. Dann legt sich das Fett an Schränken und Wänden ab. Metallfilter in der Dunstabzugshaube sind nicht zum Wechseln gedacht, sondern müssen gereinigt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Metallfilter von Dunstabzugshaube lösen Als Erstes müssen die Metallfilter von der Dunstabzugshaube gelöst werden. In der Regel geschieht dies über einen Druckknopf an der Seite. Die meisten Dunstabzugshauben haben entweder einen großen oder zwei kleine Metallfilter. Je nach Größe können Sie unterschiedlich bei der Reinigung vorgehen.

2. Metallfilter warm vorspülen

Je nach Größe der Metallfilter können Sie sich entscheiden, ob Sie diese im Geschirrspüler oder von Hand waschen. Am einfachsten ist die Reinigung im Geschirrspüler, schneller geht es jedoch meist von Hand. In beiden Fällen ist eine hohe Temperatur der wichtigste Faktor. Im Geschirrspüler sollten Sie daher ein Spülprogramm mit etwa 60 bis 70 Grad wählen. Die Reinigung gelingt besser, wenn die Metallfilter dabei flach aufliegen. Wenn Sie die Filter von Hand waschen möchten, bietet sich ein Eimer oder eine Wanne an. Spülen Sie dafür die Metallfilter mit heißem Wasser gut ab.

3. Reinigungsmittel auftragen und einwirken lassen

Für die Reinigung benötigen Sie nun einen fettlösenden Reiniger. Die schnellsten Ergebnisse erzielen Sie mit Backofenreiniger. Ebenfalls gut eignet sich Spülmittel. Aber auch Natron, Soda, Backpulver oder Spülmachinentabs können verwendet werden, wenn Sie die Mittel vorab in warmem Wasser auflösen, bis eine Paste entsteht. Bürsten Sie nach dem Vorspülen das Reinigungsmittel Ihrer Wahl in die Metallfilter von beiden Seiten ein. Je mehr Schaum entsteht, desto besser. Lassen Sie nun das Ganze für 10 bis 20 Minuten mit heißem Wasser einwirken.

4. Metallfilter warm abspülen

Nun sollte sich das Fett vollständig im Reinigungswasser gelöst haben. Spülen Sie nun die Metallfilter in der Badewanne mit heißem Wasser von allen Seiten ab. Fett und Verschmutzungen sollten jetzt vollständig verschwunden sein. Sollten weiterhin Fettverschmutzung am Filter anhaften, wiederholen Sie den Vorgang.