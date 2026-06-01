Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer schweren chronischen Lungenkrankheit. Ihr Zustand hat sich zuletzt verschlechtert, eine mögliche Lungentransplantation wird vorbereitet. Eine konkrete Lebenserwartung lässt sich daraus aber nicht seriös ableiten.
Die Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist groß. Ihr Mann, Kronprinz Haakon, hat seine Japan-Reise verkürzt, Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra will vorläufig aus Australien nach Hause zurückkehren. Der Grund ist die Gesundheit der 52-Jährigen: Mette-Marit leidet seit Jahren an einer schweren Lungenerkrankung, die sich zuletzt deutlich verschlechtert hat.