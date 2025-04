28.04.2025 - 12:03 Uhr , aktualisiert am 29.04.2025 - 08:08 Uhr

Die traditionsreiche Metzgerei Kübler mit Wurzeln in Stuttgart und Produktionsstätte in Waiblingen stellt ihren Betrieb ein. Was zum Absturz führte – und warum ein Comeback laut Insolvenzverwalter ausgeschlossen ist.

Frank Rodenhausen 28.04.2025 - 12:03 Uhr

135 Jahre Tradition, fünf Generationen Familiengeschichte, zahlreiche Umbrüche und ein Kampf um Anpassung an neue Märkte – nun ist es endgültig vorbei: Die Metzgerei Kübler GmbH & Co. KG, einst ein Aushängeschild schwäbischen Metzgerhandwerks, wird liquidiert. Der Geschäftsbetrieb ist eingestellt, die Produktion ruht, die Lager sind leer. Am Montag eröffnete das Amtsgericht Stuttgart offiziell das Insolvenzverfahren.