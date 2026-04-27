Metzgerei-Sterben in Stuttgart Metzgerei Wallisch schließt – so geht es an den Standorten weiter
Am 30. April schließt die Metzgerei Wallisch ihre Türen in Stuttgart-Süd und Bad Cannstatt. Immerhin kann ein Standort gerettet werden.
Am 30. April schließt die Metzgerei Wallisch ihre Türen in Stuttgart-Süd und Bad Cannstatt. Immerhin kann ein Standort gerettet werden.
Aus, Schluss und vorbei: Am Donnerstag, 30. April, endet die 45-jährige Geschichte der Metzgerei Wallisch. Es ist der letzte Verkaufstag in den beiden Filialen – Römerstraße 63 in Stuttgart-Süd und Wilhelmstraße 19 in Bad Cannstatt. Der Grund: Es fehlt jemand, der die Nachfolge von Inhaberin Silke Wallisch übernimmt.