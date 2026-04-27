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Metzgerei-Sterben in Stuttgart Metzgerei Wallisch schließt – so geht es an den Standorten weiter

Metzgerei-Sterben in Stuttgart: Metzgerei Wallisch schließt – so geht es an den Standorten weiter
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In Bad Cannstatt eine Institution: die Metzgerei Wallisch Foto: z/andreanudingfotografie

Am 30. April schließt die Metzgerei Wallisch ihre Türen in Stuttgart-Süd und Bad Cannstatt. Immerhin kann ein Standort gerettet werden.

Aus, Schluss und vorbei: Am Donnerstag, 30. April, endet die 45-jährige Geschichte der Metzgerei Wallisch. Es ist der letzte Verkaufstag in den beiden Filialen – Römerstraße 63 in Stuttgart-Süd und Wilhelmstraße 19 in Bad Cannstatt. Der Grund: Es fehlt jemand, der die Nachfolge von Inhaberin Silke Wallisch übernimmt.

 

Viel mehr möchte man über die Gründe der Schließung, zur Vergangenheit und Zukunft in der Metzgerei Wallisch aber nicht verlieren. Allerdings gibt es für die Kundinnen und Kunden auch zwei gute Nachrichten: Am Stammhaus in Bad Cannstatt wird es weiterhin einen Metzger geben. Am Dienstag, 5. Mai, öffnet die Metzgerei Oskar Zeeb GmbH die Türen an der Wilhelmstraße 19. Und man wird dann sogar viele bekannte Gesichter vor Ort sehen. „Wir übernehmen die Stammkräfte aus beiden Filialen“, betont Bernhard Klein, Geschäftsführer bei Oskar Zeeb.

Er freue sich auf die Neueröffnung in Stuttgart. Es sei somit die 29. Filiale der Metzgerei, die man vor allem aus Reutlingen, Tübingen oder Leinfelden-Echterdingen kennt. In der Landeshauptstadt ist man aktuell in Plieningen und im Kaufland in Möhringen vertreten. „Der Standort Bad Cannstatt ist gut. Die Frequenz stimmt, es gibt vier eigene Parkplätze und man kann vor dem Geschäft auch Tische und Stühle aufstellen“, sagt Klein. Künftig wird die Metzgerei auch montags und mittwochnachmittags geöffnet haben. Bisher ist die Metzgerei Wallisch zu diesen Zeiten geschlossen.

Mit Auszeichnung und Pokalen: Silke Wallisch im Jahr 2018 Foto: privat

Zur Geschichte von Oskar Zeeb: Vor 100 Jahren gründete Oskar Litz seine Metzgerei. Aber nur vier Jahre später verstarb der Gründer; seine Witwe übernahm das Geschäft – gemeinsam mit dem Metzgermeister David Zeeb. Sohn Oskar entschied sich für denselben Beruf und trat 1947 in den Betrieb ein. 1971 übernahm er ihn. 1984 kommt Jürgen Zeeb hinzu.

Als Oskar Zeeb 1998 in den Ruhestand geht, ist Jürgen Zeeb der alleinige Geschäftsführer. 2023 gab dann auch er nach fast vier Jahrzehnten die Geschäftsführung an Steffen Pelz und Bernhard Klein ab.

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