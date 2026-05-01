Mexiko und die USA Erstes schweres Zerwürfnis unter Donald Trump
Die US-Justiz klagt den Gouverneur des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa wegen Drogendelikten an. Präsidentin Sheinbaum wirft den USA politische Gründe vor.
Die US-Justiz klagt den Gouverneur des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa wegen Drogendelikten an. Präsidentin Sheinbaum wirft den USA politische Gründe vor.
Es hat doch überraschend lange gedauert, bis es zum ersten schweren Zerwürfnis zwischen Mexiko und den USA unter Präsident Donald Trump in dessen aktueller Amtszeit gekommen ist. Bisher hat Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum fast alle Beleidigungen und Vorwürfe aus Washington geschluckt und gemacht, was Trump wollte. Sie hat Drogenbosse abgeschoben, andere gefasst oder töten lassen, sie hat historische Mengen Fentanyl beschlagnahmt, sie hat die Grenze zu den USA für Migranten nahezu dicht gemacht und den Mann im Weißen Haus immer wieder mit Telefonaten beschwichtigen können.