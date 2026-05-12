Der Ludwigsburger Basketball-Bundesligist verliert in den Play-ins bei den Seawolves in Rostock mit 71:91.
12.05.2026 - 21:18 Uhr
Ludwigsburgs Trainer Mikko Riipinen hatte am Sonntag nach dem letzten Hauptrundenspiel in Würzburg trotz der Niederlage gesagt: „Wir sind noch am Leben.“ Aber eben nur für zwei Tage. Denn nach dem 71:91 (38:42) bei den Seawolves in Rostock am Dienstagabend heißt es für die MHP Riesen definitiv: Aus. Schluss. Vorbei. Diese Basketball-Saison ist für den Bundesligisten aus Ludwigsburg sportlich beendet.