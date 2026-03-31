David McCray kehrt als Sportlicher Leiter zu den MHP Riesen Ludwigsburg zurück. Auch ein Amerikaner stößt zur kommenden Saison zum Team.
Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat in David McCray als Sportlichen Leiter und dem Amerikaner Terrell Harris zwei weitere Neuverpflichtungen für die kommende Saison präsentiert. Der 39 Jahre alte McCray kehrt nach zwei Spielzeiten als Trainer in Crailsheim zurück nach Ludwigsburg. Für die MHP Riesen bestritt McCray als Spieler zwischen 2004 und 2019 insgesamt 567 Partien. Danach war er im Trainerstab aktiv.