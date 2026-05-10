Die MHP Riesen Ludwigsburg verlieren das letzte Spiel in der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga in Würzburg mit 58:75 – und kommen dennoch mit einem blauen Auge davon.

Joachim Klumpp 10.05.2026 - 19:16 Uhr

Spannung bis zum Schluss: Ludwigsburgs Basketballer haben das letzte Spiel in der Hauptrunde der Bundesliga am Sonntag in Würzburg zwar klar mit 58:75 verloren, sind aber nochmals mit einem blauen Auge davongekommen. Dank der Ergebnisse der Konkurrenz geht die Saison für die MHP Riesen weiter – zumindest für zwei Tage. Als Tabellenzehnter haben es die Ludwigsburger gerade so in die Play-ins geschafft und müssen nun bereits am Dienstag in Rostock antreten. Bei einer Niederlage wäre die Saison definitiv beendet, bei einem Sieg stünde am Donnerstag ein weiteres Auswärtsspiel (in Vechta oder Trier) an. Nur wenn das auch gewonnen wird, sind die Ludwigsburger in den Play-offs und müssten dann gegen Bayern München antreten. „Wenn wir die Play-ins verpasst hätten, wäre das schon eine Enttäuschung gewesen“, sagte der Vorsitzende Alexander Reil.