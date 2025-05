So geht es nach der verpassten Play-off-Teilnahme weiter

Ludwigsburgs Basketballer beenden eine durchwachsene Saison ohne Play-off-Teilnahme und stehen vor einem Neuanfang mit Mikko Riipinen.

Joachim Klumpp 12.05.2025 - 10:22 Uhr

Zum Abschluss noch ein Mosaiksteinchen, das in der nun definitiv zu Ende gegangenen Saison etwas untergegangen ist: Die MHP Riesen Ludwigsburg waren der einzige Bundesligist, der in einem der vier europäischen Basketball-Wettbewerbe ins Viertelfinale einzog, wenn auch im drittklassigen Europe Cup. Das hat sonst keine der anderen neun gestarteten Clubs geschafft, auch nicht Krösus FC Bayern München in der Königsklasse Euroleague.