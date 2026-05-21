Der Basketball-Bundesligist trennt sich vorzeitig von seinem schwedischen Coach. Ein Nachfolger muss noch gefunden werden.
Erstens kommt es anders – und zweitens als man manchmal denkt. Die Zusammenarbeit der MHP Riesen Ludwigsburg mit Mikko Riipinen war eigentlich bis 2027 anvisiert gewesen. Doch am Donnerstagabend verkündete der Basketball-Bundesligist dann die Trennung von dem schwedischen Trainer. Der Verein machte dabei von der Option der Vertragsauflösung Gebrauch, sofern die Mannschaft den Einzug ins Play-off-Viertelfinale verpasst. Dies war nach der Niederlage in Rostock vergangene Woche und dem finalen zehnten Tabellenplatz der Fall, dennoch blieb die Entscheidung zunächst offen.