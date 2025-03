17.03.2025 - 12:24 Uhr , aktualisiert am 18.03.2025 - 08:15 Uhr

Ein Dreivierteljahr saß der Querdenker in U-Haft, nun soll das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Ein Problem, kommentiert Christian Gottschalk, aber nicht nur für Ballweg.

Christian Gottschalk 17.03.2025 - 12:24 Uhr

Wenn man die Dinge von hinten her betrachtet, dann mutet der Umgang der Justiz mit Michael Ballweg schon seltsam an. Immerhin neun Monate hatte der Mann, der zu Coronazeiten eine der Galionsfiguren der Querdenker-Bewegung war, in Untersuchungshaft verbracht. Das ist eine sehr lange Zeit. Da liegt die Vermutung nahe, dass der Tatvorwurf schon ganz besonders schwerwiegend ist – doch schon das ist zumindest strittig. Denn es geht um versuchten Betrug, wobei sich viele mutmaßlich Betrogene gar nicht betrogen fühlen.