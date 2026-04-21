Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", erwartet keinen sofortigen Crash an den Märkten, sieht aber eine Phase mit starker Dynamik kommen.
21.04.2026 - 10:49 Uhr
Michael Burry, bekannt aus dem Film "The Big Short", sieht in der jüngsten Rekordrallye der Aktienmärkte keinen unmittelbar bevorstehenden, katastrophalen Absturz. In einem Substack-Thread bezeichnete er ein sogenanntes „Nadel-Top“, einen steilen Anstieg gefolgt von einem sofortigen Einbruch, als eher mythisch bzw. beispiellos in der Marktgeschichte und rechnet stattdessen mit einer Phase starker Volatilität mit neuen Höchstständen, gefolgt von deutlichen Rückgängen.