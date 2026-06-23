Die Freude bei Moritz Bilsing und Emilio Löffler ist riesig. Vor der Riege der deutschen Spitzenküche, geladenen Gästen und Vertreter der Medien bekommen sie am Dienstagabend im Palmengarten in Frankfurt am Main einen Stern des Guide Michelin verliehen – für das Restaurant Laesâ am Stuttgarter Wilhelmsplatz, das im März 2025 eröffnete.

Nach etwas mehr als einem Jahr wurden ihre Mühen bereits belohnt. „Wir sind ein cooles Team, das gut miteinander agiert und jeden Abend zu einem besonderen für die Gäste macht“, erklärte Emilio Löffler den Stern kurz nach der Verleihung. Im Laesâ hätten die Gäste an der langen Tafel „die andere Erfahrung von Sterne-Essen“. Als „ganzheitliches Erlebnis“ beschrieb Moritz Bilsing einen Abend im Laesâ, jeder Mitarbeiter trage seinen Baustein dazu bei. Und dank der offenen Küche würde die Distanz zu den Gästen überbrückt.

Für die Zukunft hat sich das Team auch schon etwas vorgenommen: „Wir kochen einfach weiter und schauen, dass wir in der Küche Spaß haben“, erklärte Emilio Löffler, der auf viele Reservierungen hofft, um „die Tafel voll“ zu machen. Dass die beiden gemeinsam nach Frankfurt am Main gereist sind, und nicht nur einer die Auszeichnung entgegennimmt, hat einen Grund: Sie verstehen sich als Küchenteam, das auf eine klassische Brigade verzichtet.