Das Laesâ am Wilhelmsplatz wird vom Guide Michelin mit einem Stern bedacht. Das Restauarnt im ehemaligen Murrhardter Hof hat erst im März 2025 eröffnet.
23.06.2026 - 20:42 Uhr
Die Freude bei Moritz Bilsing und Emilio Löffler ist riesig. Vor der Riege der deutschen Spitzenküche, geladenen Gästen und Vertreter der Medien bekommen sie am Dienstagabend im Palmengarten in Frankfurt am Main einen Stern des Guide Michelin verliehen – für das Restaurant Laesâ am Stuttgarter Wilhelmsplatz, das im März 2025 eröffnete.