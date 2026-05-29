Miet- und Kaufpreise in Stuttgart Mieten in Stuttgarter Bezirken sinken – aber nicht überall
Zuletzt sind die Mieten in Teilen Stuttgarts gesunken. Entspannt sich der Stuttgarter Wohnungsmarkt?
Zuletzt sind die Mieten in Teilen Stuttgarts gesunken. Entspannt sich der Stuttgarter Wohnungsmarkt?
Von 2024 auf 2025 sind die Mieten in mehreren Stuttgarter Bezirken gesunken. Im kleinsten Stadtbezirk Münster wurde der Quadratmeter Kaltmiete um mehr als zwei Euro günstiger, in Zuffenhausen sank der Quadratmeterpreis ebenfalls um einen Euro.