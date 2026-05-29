Miet- und Kaufpreise in Stuttgart: Mieten in Stuttgarter Bezirken sinken – aber nicht überall

Von 2024 auf 2025 sind die Mieten in mehreren Stuttgarter Bezirken gesunken. Im kleinsten Stadtbezirk Münster wurde der Quadratmeter Kaltmiete um mehr als zwei Euro günstiger, in Zuffenhausen sank der Quadratmeterpreis ebenfalls um einen Euro.

Das zeigen von der Investmentberatung Jones Lang LaSalle (JLL) erhobene Mietdaten für Bestandsgebäude. Neubauten sind dabei nicht berücksichtigt. Damit geht es um die Preise, auf die Wohnungssuchende bei der Wohnungssuche treffen. Ist das der Beginn einer Trendwende auf dem Stuttgarter Wohnungsmarkt – oder nur eine kurze Verschnaufpause?

„Mieten in Stuttgart werden weiter ansteigen – nur weniger stark als bisher“

Von 2024 bis 2025 sind die Mietpreise in den meisten größeren Städten weiter gestiegen, aber deutlich langsamer als zuvor, berichtet Sören Gröbel, Leiter der Wohnungsmarktforschung bei JLL Deutschland. „Der Grund dafür ist vor allem, dass sich die Nachfrage aus dem Kaufmarkt in den Mietmarkt verlagert hat.“ Sprich: Weil Bauen und Kaufen lange teuer waren, entschieden sich Menschen eher fürs mieten. Weil gleichzeitig weniger neue Wohnungen fertiggestellt wurden, blieb der Druck auf den Mietmarkt hoch.

In Stuttgart zeigten sich dagegen teilweise leichte Preiskorrekturen. Während die Mieten im Bestand zuletzt in einzelnen Bezirken nachgaben – wie zum Beispiel in Münster oder Zuffenhausen – sind die Mietpreise im Mittel über die gesamte Stadt hinweg dennoch seit 2012 gestiegen. Diese Entwicklung zeigt auch die folgende Grafik:

Ein Grund: Das Preisniveau sei in Stuttgart – anders als in München oder Frankfurt – schon lange sehr hoch. „Die starke Preisentwicklung setzte früher ein, dadurch gibt es weniger Spielraum für weiteres starkes Wachstum“, so Gröbel.

Dass die Mieten durchweg sinken, ist laut JLL nicht zu erwarten. „Die zentralen Stuttgarter Stadtbezirke wie Mitte, West und Süd bleiben stark nachgefragt“, sagt Georg Charlier, Stuttgarter Niederlassungsleiter bei JLL. Dort sei künftig weiterhin mit steigenden Mieten zu rechnen, allerdings eher moderat und nicht mehr so schnell wie in einzelnen Jahren der Vergangenheit. Besonders nachgefragt seien zuletzt insbesondere die zentralen Lagen gewesen – und dort die Mieten angestiegen. Dass die Mieten in den Innenstadt-Bezirken zuletzt am teuersten waren, zeigt auch diese Karte der Mietpreise in den Stuttgarter Stadtbezirken:

Anders sieht es dagegen in den äußeren Bezirken aus: „Bezirke, die deutlich dezentraler liegen, einen längeren Weg in die Innenstadt aufweisen, weniger urban sind und eine weniger stark ausgeprägte ÖPNV-Anbindung haben, erzielen geringere Mieten und Kaufpreise“, sagt Charlier.

Dass die Mietpreise weiter ansteigen werden, dafür spricht Gröbel zufolge auch der wenige Leerstand. Die Nachfrage übersteige anhaltend das Angebot. Wohnraum in Stuttgart ist knapp – das liegt auch daran, dass Stuttgart das Schlusslicht bei den Fertigstellungen neuer Wohnungen bildet.

Der wichtigste Grund für die angespannte Lage am Mietmarkt in Stuttgart sei aber der Platzmangel. „Wegen der Topographie kann sich die Stadt kaum ausdehnen, und auch in den zentralen Lagen ist Nachverdichtung nur sehr begrenzt möglich“, erklärt Charlier.

Ein weiterer Grund für die hohen Mieten ist die demografische Entwicklung: „Die Zahl der Haushalte wächst schneller als die Bevölkerung, vor allem durch mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte.“ Dadurch werden mehr kleine Wohnungen gebraucht. Und gerade dort könnten die Mieten laut Charlier besonders stark steigen, weil sie insgesamt oft günstiger sind als große Wohnungen.

Bei den Kaufpreisen von Eigentumswohnungen zeigt sich von 2024 auf 2025 in den meisten Stuttgarter Bezirken ein leichter Anstieg – wie auch die folgende Grafik zeigt:

Gleichzeitig beobachten Wohnungsmarktforscher, dass zuletzt wieder mehr gekauft wurde. „Nach einer Phase, in der viele eher gemietet haben, haben steigende Mieten, begrenztes Angebot und zuletzt etwas günstigere Zinsen den Kauf wieder attraktiver gemacht“, sagt Gröbel. Auch Charlier, der im Gutachterausschuss der Stadt Stuttgart sitzt, berichtet von wieder steigenden Verkaufszahlen und höherem Geldumsatz – nachdem die Quadratmeterpreise nach dem Zinsanstieg zunächst gesunken waren.

Miet- und Kaufpreise

Value-Marktdaten

Die Miet- und Kaufpreise wurden von der Investmentberatung JLL zur Verfügung gestellt und umfassen Inserate auf gängigen Immobilienportalen, die häufig als Grundlage für Marktanalysen und Bewertungen in der Immobilienbranche dienen.Es handelt sich dabei jeweils um die Mediane der Quadratmeter-Nettokaltmiete in gebrauchten Wohnungen aus den Jahren 2024 und 2025 bzw den Angebotspreisen pro Quadratmeter. Das heißt: Die Hälfte der Angebote war teurer, die Hälfte günstiger. Im Unterschied zum Durchschnitt wird der Median wird weniger von besonders niedrigen oder hohen Werten verzerrt. Möblierter, nur kurzzeitig vermieteter Wohnraum sowie geförderter Wohnraum sind ausgeschlossen.

Bei den Mietpreisen ist zu beachten, dass diese typischerweise über den Mieten älterer Verträge in gebrauchten Wohnungen liegen. Und bei den Kaufpreisen gilt: Auch wenn es sich um Angebotspreise handelt, sind diese realistisch. Denn obwohl Makler in der Regel noch verhandlungsbereit sind, müssen Käuferinnen und Käufer zusätzlich Kosten wie Maklerprovision, Grunderwerbsteuer oder Notargebühren tragen, die den tatsächlichen Kaufpreis insgesamt wieder an das Angebotsniveau heranführen.