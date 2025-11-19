Der Wohnungsmarkt in Leinfelden-Echterdingen soll nicht mehr angespannt sein, sagt ein Gutachten. Vor Ort sieht man das ganz anders.
In der Stadt Leinfelden-Echterdingen soll von Januar an die Mietpreisbremse nicht mehr gelten. Der Entwurf der dazu passenden Landesverordnung sieht vor, die Stadt Leinfelden-Echterdingen nicht mehr in die Gebietskulisse der Kommunen mit einem angespannten Wohnungsmarkt aufzunehmen. Die örtliche SPD kritisiert das scharf. „Mit Verwunderung haben wir uns die Augen gerieben, dass nahezu alle Kommunen rund um Stuttgart weiterhin einen angespannten Wohnungsmarkt haben. Nur Leinfelden-Echterdingen nicht“, schreibt SPD-Stadträtin Barbara Sinner-Bartels. Und sagt: „Der Wohnungsmarkt in Leinfelden-Echterdingen ist extrem angespannt.“ Das Ergebnis sei gar nicht nachvollziehbar.