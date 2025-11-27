Stuttgart ist bekannt für hohe Mieten. Doch auch hier kann man vergleichsweise günstig wohnen. Wir zeigen, wo – und wo es vermeintlich sogar günstiger wurde.
27.11.2025 - 10:30 Uhr
Die Mieten in Stuttgart sind besonders hoch. Das zeigen immer wieder auch bundesweite Vergleiche der Durchschnittsmieten, bei denen Stuttgart oft auf einem der vordersten Plätze landet. Doch auch in Stuttgart gibt es viele Wohnungen, die günstig vermietet werden – insbesondere, wenn die Mietverträge vor vielen Jahren geschlossen wurden.