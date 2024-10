Premier Donald Tusk setzt die rigide Einwanderungspolitik der vor ihm regierenden PiS-Partei fort. Er verspricht sich davon auch bessere Umfragen. In seiner Koalition stößt das auf teils harsche Kritik.

Jens Mattern 15.10.2024 - 17:04 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock fordert angesichts der polnischen Debatte über eine vorübergehende Aussetzung des Asylrechts eine rasche Umsetzung des EU-Reformpakets zur Verschärfung des gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS). Das Paket „muss jetzt ambitioniert beschlossen und national umgesetzt werden“, verlangte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem nordmazedonischen Kollegen Timco Mucunski in Berlin. Die polnische Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk will im Laufe des Tages über die Aussetzung des Asylrechts diskutieren. Tusk hatte angekündigt, das Asylrecht zeitweise auszusetzen. Auch das EU-Migrationspaket werde er „hart und rücksichtslos“ anfechten, sollte es polnischen Interessen zuwider laufen, so der Premier. Polen und die EU werfen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Migranten aus Krisenregionen in organisierter Form an die polnische Ostgrenze zu bringen.