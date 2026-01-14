Der Zuzug von Geflüchteten steigert laut Ifo die Zahl der Gewerbeanmeldungen und schafft neue Arbeitsplätze – vor allem in bestehenden Unternehmen und meist in Vollzeit.
14.01.2026 - 11:58 Uhr
Der Zuzug von Geflüchteten erhöht laut einer Ifo-Untersuchung die Zahl der Gewerbeanmeldungen und schafft damit zusätzliche Arbeitsplätze. Ein Anstieg von 100 Geflüchteten pro 10.000 Einwohnern führe im Schnitt zu sieben zusätzlichen Gewerbeanmeldungen mit 27 neuen Arbeitsplätzen, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Mittwoch in München. Dies sind demnach 7,9 Prozent mehr Gewerbeanmeldungen als im Durchschnitt der Landkreise.