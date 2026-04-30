Der sogenannte „Milchtritt“ gehört zu den typischen Verhaltensweisen von Katzen. Doch warum kneten Katzen mit den Pfoten, oft genau dann, wenn sie besonders entspannt wirken? Die Antwort liegt in ihrer frühen Entwicklung.

Viele Katzenhalter kennen das: Die Katze knetet mit den Vorderpfoten rhythmisch auf einer Decke, dem Sofa oder direkt auf dem Menschen. Dieses Verhalten wird oft als „Milchtritt“ bezeichnet. Dahinter steckt ein angeborener Instinkt, der bis ins Kittenalter zurückreicht und auch bei erwachsenen Katzen mehrere Funktionen erfüllen kann.

Die kurze Antwort Katzen treteln, weil sie dieses Verhalten als Jungtiere beim Säugen gelernt haben. Auch im Erwachsenenalter zeigt es meist, dass sich die Katze wohlfühlt. Gleichzeitig kann es dazu dienen, sich zu beruhigen oder über Duftstoffe ihr Revier zu markieren.

Woher kommt der „Milchtritt“?

Der Ursprung liegt in den ersten Lebenswochen. Kätzchen drücken beim Trinken mit den Pfoten gegen den Bauch der Mutter. Dieses rhythmische Treten regt den Milchfluss an – daher der Name „Milchtritt“.

Viele Katzen behalten dieses Verhalten ein Leben lang bei. Es wird nicht „verlernt“, sondern in andere Situationen übertragen.

Warum erwachsene Katzen treteln

Das Verhalten hat bei erwachsenen Katzen mehrere mögliche Bedeutungen:

Wohlbefinden und Entspannung: Am häufigsten treteln Katzen in entspannten Momenten, etwa beim Streicheln oder vor dem Einschlafen. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie sich sicher fühlen.

Am häufigsten treteln Katzen in entspannten Momenten, etwa beim Streicheln oder vor dem Einschlafen. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie sich sicher fühlen. Bindung zum Menschen: Wenn Katzen auf ihrem Halter treteln, zeigt das Vertrauen. Die Situation erinnert sie unbewusst an die Nähe zur Mutter.

Wenn Katzen auf ihrem Halter treteln, zeigt das Vertrauen. Die Situation erinnert sie unbewusst an die Nähe zur Mutter. Selbstberuhigung: Manche Katzen nutzen das Treteln, um sich in stressigen Situationen zu beruhigen. Es hat dann eine ähnliche Funktion wie ein „Ritual“.

Manche Katzen nutzen das Treteln, um sich in stressigen Situationen zu beruhigen. Es hat dann eine ähnliche Funktion wie ein „Ritual“. Revierverhalten: In den Pfoten von Katzen sitzen Duftdrüsen. Beim Treteln werden Gerüche abgegeben. So markieren Katzen ihre Umgebung oder auch Menschen als „zugehörig“.

Typische Situationen

Katzen treteln besonders häufig auf weichen Decken oder Kissen, beim Streicheln, vor dem Einschlafen oder an vertrauten Orten.

Das Verhalten tritt fast immer in ruhigen, sicheren Momenten auf.

Ist Treteln normal?

Ja. In den meisten Fällen ist Treteln völlig unbedenklich und gehört zum normalen Katzenverhalten.

Auffällig wird es erst, wenn die Katze dabei sehr angespannt wirkt, das Verhalten extrem häufig oder zwanghaft auftritt oder weitere Veränderungen im Verhalten hinzukommen.

Dann kann es sinnvoll sein, genauer hinzusehen.

Was tun, wenn es stört?

Für viele Halter wird der „Milchtritt“ unangenehm, wenn die Krallen im Spiel sind. Ein paar einfache Maßnahmen helfen:

eine Decke oder Kissen zwischen Katze und Haut legen

die Katze sanft umlenken, aber nicht bestrafen

Wichtig: Das Verhalten selbst sollte nicht unterdrückt werden, da es für die Katze eine positive Funktion hat.

Warum tut das manchmal weh?

Beim Treteln fahren Katzen oft ihre Krallen leicht aus. Das ist Teil des natürlichen Bewegungsablaufs. Besonders auf empfindlicher Haut kann das schmerzhaft sein – vor allem, wenn die Katze sich stark abstützt.

Fazit: Milchtritt ist ein Instinkt

Der „Milchtritt“ ist ein instinktives Verhalten, das Katzen aus ihrer frühen Entwicklung mitnehmen. Bei erwachsenen Tieren steht er meist für Wohlbefinden, Vertrauen und Entspannung. Solange keine Auffälligkeiten dazukommen, besteht kein Grund zur Sorge.