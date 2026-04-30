Der sogenannte „Milchtritt“ gehört zu den typischen Verhaltensweisen von Katzen. Doch warum kneten Katzen mit den Pfoten, oft genau dann, wenn sie besonders entspannt wirken? Die Antwort liegt in ihrer frühen Entwicklung.
Viele Katzenhalter kennen das: Die Katze knetet mit den Vorderpfoten rhythmisch auf einer Decke, dem Sofa oder direkt auf dem Menschen. Dieses Verhalten wird oft als „Milchtritt“ bezeichnet. Dahinter steckt ein angeborener Instinkt, der bis ins Kittenalter zurückreicht und auch bei erwachsenen Katzen mehrere Funktionen erfüllen kann.