Nach dem Militärangriff auf den Iran muss eine Condor-Maschine umkehren. Verbindungen nach Dubai und Erbil fallen aus. So ist die Lage am Stuttgarter Flughafen.
01.03.2026 - 12:32 Uhr
Die Militäreskalation im Nahen Osten hat deutliche Auswirkungen auf den Flughafen Stuttgart. Nachdem am Samstag bereits ein Condor-Flug nach Dubai zur Umkehr gezwungen wurde, bestätigt die Flughafenleitung am Sonntag nun gegenüber unserer Redaktion das Ausmaß der Einschränkungen: Mindestens fünf Flugverbindungen wurden gestrichen, zahlreiche Passagiere müssen umplanen.