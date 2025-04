Zwei Euro die Tafel Schokolade sind das neue Normal. Experten sehen „Mitnahmeeffekte“ der Markenhersteller, Milka trickst bei den Verpackungsgrößen. Und was sagt Ritter Sport dazu?

Daniel Gräfe 30.04.2025 - 15:22 Uhr

Einige Produzenten von Osterschokoladen haben sich offensichtlich in diesem Jahr verzockt. Wie in diesem Stuttgarter Rewe-Markt stehen auch in anderen Supermärkten viele rabattierte Osterhasen und -eier in den Regalen, in diesem Fall grüßen die Lindt-Hasen beim Gang zur Supermarktkasse gleich an zwei Stellen. „Offenbar haben einige Markenhersteller bei den Preisen den Bogen überspannt“, sagt Philipp Hennerkes, Geschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH).