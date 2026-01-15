Daimler Truck und Arquus liefern 7.000 Militärlastwagen an Frankreich. Was hinter dem milliardenschweren Großauftrag steckt.
15.01.2026 - 13:06 Uhr
Daimler Truck und der französische Militärfahrzeughersteller Arquus haben einen Großauftrag der französischen Streitkräfte erhalten. Er umfasst die Lieferung von 7.000 Militärlastwagen über einen Zeitraum von zehn Jahren, wie die Unternehmen auf Anfrage bestätigten. Das Beschaffungsprogramm soll demnach die logistischen Kapazitäten und die Einsatzfähigkeit verbessern. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über den Auftrag des französischen Verteidigungsministeriums berichtet.