So profitieren Rüstungsfirmen in Baden-Württemberg

Ob Funkgeräte, Gewehre, Munition oder Luftverteidigungssysteme – viele Komponenten kommen aus Baden-Württemberg. Wie Firmen im Südwesten vom Höhenflug der Rüstungsbranche profitieren, wo sie investieren und Jobs schaffen.

Imelda Flaig 19.03.2025 - 11:51 Uhr

In den kommenden Jahren sollen Milliardenbeträge in die Verteidigung fließen – und nicht nur Deutschland rüstet auf. Weitere Milliardenaufträge für die Rüstungsindustrie sind absehbar, von denen auch Firmen in Baden-Württemberg profitieren dürften, ob am Bodensee oder etwa in Ulm, wie Beispiele zeigen.