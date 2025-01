Ist die milliardenschwere Kapitalerhöhung für die EnBW schon erfolgt? Ein Interview von#Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sorgte für Irritationen – und einen Rückzieher.

Andreas Müller 12.01.2025 - 12:41 Uhr

In Zeiten von Fake News legt die Deutsche Presseagentur (dpa) großen Wert auf Faktentreue. Kleinere Korrekturen an ihren Nachrichten gibt es hin und wieder, größere nur sporadisch. Selten kommt es vor, dass eine Meldung ganz zurückgezogen wird – wie Ende voriger Woche. Da bat die Agentur die Redaktionen, einen bereits gesendeten Beitrag zum landeseigenen Energiekonzern nicht zu verwenden. „Grüne: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für EnBW genehmigt“, so die Überschrift. Doch das stimme nicht, erst die Hauptversammlung im Mai entscheide über die Geldspritze.