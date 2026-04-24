Die wirtschaftlich angespannte Lage bei Porsche hat weitere Konsequenzen. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller veräußert seine Beteiligung an der ikonischen Marke Bugatti.
Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche trennt sich nach monatelangen Verhandlungen von einer von der Öffentlichkeit eher wenig beachteten, aber gleichzeitig prominenten Beteiligung. Die Porsche AG hat nach einer Mitteilung von diesem Freitag ihre Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group verkauft. Das Unternehmen aus Zuffenhausen hat damit sein Intermezzo mit der legendären Sportwagenmarke Bugatti beendet. Käufer der Porsche-Anteile ist eine internationale Beteiligungsgesellschaft. Laut Finanzkreisen hat der Stuttgarter Autohersteller mit dem gesamten Deal mehr als eine Milliarde Euro erzielt. Offiziell wird über den Verkaufspreis Stillschweigen bewahrt. Der Deal steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, der Abschluss solle im Laufe des Jahres erfolgen, wie es heißt.