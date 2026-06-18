Millionenverlust in Fellbach „Wir haben geglaubt, dass das noch was wird mit dem Tower“
Auch die Baufirma Baresel hat sich beim Bau des Wohnhochhauses eine blutige Nase geholt. Wegen schlechter Zahlungsmoral häufte sich ein Millionenverlust auf.
Auch die Baufirma Baresel hat sich beim Bau des Wohnhochhauses eine blutige Nase geholt. Wegen schlechter Zahlungsmoral häufte sich ein Millionenverlust auf.
Bei der Pleite des Fellbacher Tower-Projekts mussten nicht nur zahlreiche Kleinanleger teils sechsstellige Geldbeträge in den Wind schreiben. Statt der versprochenen Bilderbuch-Rendite von sechs Prozent gab es im Insolvenzverfahren gerade mal ein Drittel der in den an der Frankfurter Börse aufgelegten Immobilienfonds eingezahlten Beträge zurück.