Eine tieffliegende Militärmaschine sorgte Anfang der Woche in Stuttgart für Aufsehen. Was über das Manöver bekannt ist.
15.01.2026 - 15:14 Uhr
Eine besonders tieffliegende Militärmaschine hat in dieser Woche mehre Beobachter in verschiedenen Stuttgarter Bezirken verwundert. In einschlägigen Portalen im Netz ist aufgezeichnet, dass das Flugzeug in Stuttgart startete und auch dort auch wieder landete. Videos zeigen die riesige Maschine, wie sie mit dröhnenden Motoren auch über eine Wohnsiedlung rauscht.