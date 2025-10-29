Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro pro Stunde. Wer keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn hat, lesen Sie hier.

Lukas Böhl 29.10.2025 - 15:33 Uhr

Ab dem 1. Januar 2026 steigt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland auf 13,90 Euro pro Stunde, ein Jahr später auf 14,60 Euro. Das hat das Bundeskabinett heute mit der neuen Mindestlohnanpassungsverordnung beschlossen. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamts (Destatis) werden von der Erhöhung auf 13,90 Euro bis zu 6,6 Millionen Jobs betroffen sein. Das entspricht etwa jedem sechsten Beschäftigungsverhältnis in Deutschland. Allerdings gibt es auch Beschäftigungsverhältnisse, in denen kein Mindestlohn gezahlt werden muss.