Ob es wirklich politische Mehrheiten für die Abschaffung der Minijobs gibt, ist noch offen. Zum Jahreswechsel steigen die möglichen Beträge sogar erst einmal an.
25.06.2026 - 10:35 Uhr
Wer im Nebenjob steuerfrei etwas dazuverdienen möchte oder als Arbeitgeber auf flexible Aushilfen setzt, muss umdenken: Das Jahr 2026 bringt nicht nur neue Zahlen für die Verdienstgrenze, sondern auch die wohl größte politische Debatte um die Zukunft des Minijobs seit seiner Einführung im Jahr 2004/2005 im Rahmen der Hartz-Reformen.