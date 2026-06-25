Minister Jung in Stuttgart: „Es ist unser Anspruch, der Jugend das Beste mitzugeben“

Baden-Württemberg möchte das Land der Käpsele sein, der Dichter und Denker, das Land der Innovationen. Durch die Krise in der Automobilindustrie ist es höchste Eisenbahn, neue Wege zu beschreiten, sich neu aufzustellen - nicht nur, um wieder mehr Gewerbesteuereinnahmen zu generieren, sondern auch um neue Arbeitsplätze in anderen Branchen zu schaffen. Das Zukunftsfestival Futuromundo möchte in ganz unterschiedlichen Bereichen ansetzen und gemeinsam mit Menschen aus Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und aus der Kreativszene über die Zukunft sprechen, Ideen sammeln und Wege finden, sie auch umzusetzen.

„Der ganzheitliche Ansatz gefällt uns“, betonte der neue Kultusminister Andreas Jung bei der Eröffnung von Futuromundo im Mozart-Saal der Liederhalle. Ministerpräsident Cem Özdemir sei beeindruckt von dieser Veranstaltung. Leider könne der Schirmherr nicht persönlich anwesend sein, aber sei stolz, dass dieses Event in unserem Ländle stattfinde. „Hier wird über die großen Zukunftsfragen diskutiert“, sagte Jung freudestrahlend.

Dass Baden-Württemberg nicht nur Auto-, sondern auch Kinderland sein müsse, das forderte der Kultusminister schon kurz nach seinem Amtsantritt. „Das hat absolute Priorität bei uns“, sagte er. Man müsse Strukturen hinterfragen, neu denken und schauen, was man von anderen lernen könne. „Die neuen Konzepte müssen dann lange tragen - über die Legislaturperiode hinaus.“ Es gehe schließlich um die nächsten Generationen und um die Zukunft unserer Kinder. „Es ist unser Anspruch, der Jugend das Beste mit auf den Weg zu geben.“

Konkret und innovativ wurde es bei den Ausführungen von Minister Jung allerdings eher selten: Ein verbindliches letztes Kitajahr und noch mehr Fokus auf die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule wurden als Beispiele genannt. Die Basics also.

Auf die Theaterbühne, anstatt in den Frontalunterricht

Wenn man Ausbildern von Trumpf, Microsoft, Südwestmetall oder dm zuhört, sind die Basics genau das, was bei der Berufsausbildung nicht mehr im Vordergrund stehen sollte. Christina Elkemann (dm) spricht nicht mehr von Auszubildenden. Bei dem Unternehmen ist die Rede von Lernlingen, die zu lern- und entwicklungsfähigen Mitarbeitenden werden sollen. Deshalb geht es anstatt in einen Raum mit Frontalunterricht und Präsentationen auch zunächst auf die Theaterbühne. „Sie verlassen dort ihre Komfortzone. Sie erleben und spüren dabei Kommunikation“, sagt Christina Elkemann.

In der Ausbildung sei es viel wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, als die richtigen Antworten zu kennen. Und das sei sicherlich auch auf andere Bereiche übertragbar, wie zum Beispiel die Schule. Vielleicht ist da auch etwas für das Kultusministerium dabei. Andreas Jung hat auf jeden Fall einen Tipp für die junge Generation: „Bleibt offen für Neues!“

2000 Tickets: Alle Karten sind weg

Dieser Leitspruch gehört quasi zur DNA der Futuromundo-Veranstalter. Schon im zweiten Jahr nach der Gründung haben sie versucht den Festival-Charakter auszubauen und die Feierlichkeiten nach den Konferenzen und Vorträgen näher an die Liederhalle zu bringen. Nachdem es im vergangenen Jahr noch auf den Cannstatter Wasen und zum Kessel-Festival ging, wird dieses Mal auf dem Berliner Platz gefeiert. Alle 2000 kostenlosen Tickets wurden binnen drei Tagen vergeben. Das Interesse war riesig. Um 17 Uhr ging es los. Da war der Platz noch vollständig in der Sonne. „Ab 19 Uhr ist die Hälfte der Fläche dann beschattet“, wusste Futuromundo-Mitgründer Kai-Erik Ströbel.

Für ihn ist klar: Trotz riesigem Aufwand, 20-Stunden-Tagen in den vergangenen Wochen und Luft nach oben bei den Ticketverkäufen, wird es im kommenden Jahr die dritte Auflage von Futuromundo geben. Rund 800 Eintrittskarten gingen über die Theke. „1400 wären natürlich spitze gewesen“, ergänzte ein weiterer Mann der ersten Stunde, Leonard Sommer. Dennoch sind sie mit dem Start am Donnerstag zufrieden.

Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) Foto: dpa

Am Freitag wartet ebenfalls noch ein spannendes Programm - unter anderem mit der Fragestellung: „Welche Impulse braucht die Wirtschaft, um den Innovationsstandort Baden-Württemberg nach vorne zu bringen?“, dem Landesfinale Start-up BW Young Talents und der Ministerin für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus BW, Nicole Hoffmeister-Kraut.