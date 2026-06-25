Minister Jung in Stuttgart: „Es ist unser Anspruch, der Jugend das Beste mitzugeben“

Baden-Württemberg möchte das Land der Käpsele sein, der Dichter und Denker, das Land der Innovationen. Durch die Krise in der Automobilindustrie ist es höchste Eisenbahn, neue Wege zu beschreiten, sich neu aufzustellen - nicht nur, um wieder mehr Gewerbesteuereinnahmen zu generieren, sondern auch um neue Arbeitsplätze in anderen Branchen zu schaffen. Das Zukunftsfestival Futuromundo möchte in ganz unterschiedlichen Bereichen ansetzen und gemeinsam mit Menschen aus Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und aus der Kreativszene über die Zukunft sprechen, Ideen sammeln und Wege finden, sie auch umzusetzen.