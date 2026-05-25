 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Diesen Dienstwagen wird Özdemir künftig fahren

Ministerpräsident Baden-Württemberg Diesen Dienstwagen wird Özdemir künftig fahren

Ministerpräsident Baden-Württemberg: Diesen Dienstwagen wird Özdemir künftig fahren
1
Cem Özdemir fährt gern Fahrrad. Als neuer Ministerpräsident wird er auch mit dem Dienstwagen zu Terminen fahren. Nun steht fest, welches Modell es sein wird. Foto: Katharina Kausche/dpa

Cem Özdemir muss sich als neuer Ministerpräsident auch pragmatischen Fragen stellen. Eine davon lautet: Mit welchen Fahrzeug kommt er von A nach B?

Digital Desk: Sascha Maier (sma)

Der neue Ministerpräsident nutzt seine Fortbewegungsmittel gern zu öffentlichkeitswirksamen Demonstrationszwecken. Zur Vereidigung als Bundeslandwirtschaftsminister fuhr Cem Özdemir (Grüne) mit dem Fahrrad, nach der Vereidigung im baden-württembergischen Landtag am 13. Mai nahm er die Stadtbahn zum Dienstsitz in der Villa Reitzenstein.

 

Nun hat Ministerpräsident Cem Özdemir sich entschieden, welches Auto er vorerst nutzen will. Wie das Staatsministerium unserer Redaktion bestätigte, wird Özdemir bis auf Weiteres den vollelektrischen Mercedes EQS seines Amtsvorgängers Winfried Kretschmann übernehmen. Die Anschaffung eines neuen Dienstwagens ist derzeit offenbar derzeit nicht geplant.

Aufmerksamkeit auf Dienstwagen von Politikern

Kretschmann nutzte das Fahrzeug seit Februar 2022. „Der EQS ist wirklich ein super Auto“, befand er damals. Kretschmann war nicht mit allen seinen Dienstfahrzeugen so zufrieden gewesen. Über die Mercedes S-Klasse, in die er damals unterwegs war, sitze er wie in einer „Sardinenbüchse“, sagte Kretschmann 2018. Kritiker warfen ihm infolgedessen Abgehobenheit vor.

Immer wieder bekommen Dienstwagen von Politikern Aufmerksamkeit - vor allem, wenn es Grüne sind. Die Opposition achtete in den vergangenen Jahren ganz genau darauf, ob sich der Ministerpräsident des grün regierten Baden-Württembergs auch ja standesgemäß in Dienstautos mit niedrigen CO2-Emissionen herumkutschieren ließ.

Özdemirs Vorgänger Winfried Kretschmann im Jahr 2022 bei der Übernahme des Mercedes EQS. Foto: dpa

Auch schon bei dem S-Klasse-Hybridfahrzeug betonte das Staatsministerium damals, dass der CO2-Ausstoß – 65 Gramm auf den Kilometer - „hervorragend“ sei. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sah das anders. Das Kabinett Kretschmann landete im Ländervergleich dort nur auf Platz 13, obwohl es auch damals die einzige grün-geführte Landesregierung war.

Unsere Empfehlung für Sie

Cem Özdemir: „Wir müssen ab dem ersten Tag so arbeiten, dass die AfD schwächer wird“

Cem Özdemir „Wir müssen ab dem ersten Tag so arbeiten, dass die AfD schwächer wird“

Baden-Württembergs nächster Ministerpräsident, Cem Özdemir (Grüne), spricht über die Verhandlungen mit der CDU, Pläne für die nächsten fünf Jahre und sein Verhältnis zu Manuel Hagel.

Ob ein Ministerpräsident überhaupt einen Dienstwagen von Daimler-Ausmaßen braucht, beantwortete Kretschmann damals so: „Ich kann doch keinen Fiat fahren.“ Sein Nachfolger Cem Özdemir will es mit dem Mercedes, der neu auch mit Serienausstattung deutlich über 100.000 Euro kostet, zumindest fürs Erste versuchen.

Weitere Themen

Ministerpräsident Baden-Württemberg: Diesen Dienstwagen wird Özdemir künftig fahren

Ministerpräsident Baden-Württemberg Diesen Dienstwagen wird Özdemir künftig fahren

Cem Özdemir muss sich als neuer Ministerpräsident auch pragmatischen Fragen stellen. Eine davon lautet: Mit welchen Fahrzeug kommt er von A nach B?
Von Sascha Maier
Glück im Unglück bei Heidelberg: Segelflieger verliert Auftrieb und muss notlanden

Glück im Unglück bei Heidelberg Segelflieger verliert Auftrieb und muss notlanden

Plötzlich fehlte der Auftrieb: Ein Segelflugzeug muss bei Heidelberg runter. Was bei der Landung schiefgeht, und warum der Pilot trotzdem Glück im Unglück hat.
Unfall in Ulm: Rote Ampel missachtet und geflüchtet – zwei Verletzte

Unfall in Ulm Rote Ampel missachtet und geflüchtet – zwei Verletzte

Zu schnell fährt ein Mann mit seinem Auto durch Ulm. Als er eine rote Ampel missachtet, kommt es zum Crash. Er versucht zu Fuß zu fliehen.
Baden-Württemberg: Neue Verbote für Raucher – Das gilt ab Juni im Südwesten

Baden-Württemberg Neue Verbote für Raucher – Das gilt ab Juni im Südwesten

Spielplatz, Freibad oder Haltestelle: Ab Juni wird Rauchen an vielen Orten im Südwesten richtig teuer. Auch Vapes und Shishas sind betroffen. Wo gelten die neuen Regeln?
Wetter in Baden-Württemberg: Sommerliche Hitze hält an – kommt die nächste Höchstmarke?

Wetter in Baden-Württemberg Sommerliche Hitze hält an – kommt die nächste Höchstmarke?

Vorerst ist beim sommerlichen Trend in Baden-Württemberg kein Ende in Sicht. Womöglich klettert das Thermometer sogar noch etwas weiter nach oben.
Kreis Freudenstadt: 52-Jähriger tot – tatverdächtige Freundin ruft die Polizei

Kreis Freudenstadt 52-Jähriger tot – tatverdächtige Freundin ruft die Polizei

Ein Mann stirbt durch scharfe Gewalt, die mutmaßliche Täterin ruft selbst die Polizei. Die Beamten nehmen die Frau fest. Wie ging es für sie weiter?
Emmendingen/Paris: Entflohener Psychiatrie-Patient in Frankreich festgenommen

Emmendingen/Paris Entflohener Psychiatrie-Patient in Frankreich festgenommen

Zwei verurteilte Straftäter fliehen Anfang Mai aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen - einer von ihnen ist nun gefasst. Der Mann wurde im Ausland aufgegriffen.
Kreis Reutlingen: Mann hilft Reisebus beim Einparken und wird schwer verletzt

Kreis Reutlingen Mann hilft Reisebus beim Einparken und wird schwer verletzt

Ein kurzer Moment, ein dramatischer Unfall: Warum das Einweisen eines Reisebusses für einen 43-Jährigen auf der Schwäbischen Alb fast tödlich endete.
Unfall in Ulm: 19-Jähriger entwurzelt Baum mit 600-PS-Auto seiner Mutter

Unfall in Ulm 19-Jähriger entwurzelt Baum mit 600-PS-Auto seiner Mutter

Ein junger Mann ist in Ulm mit dem hochmotorisierten Wagen seiner Mutter unterwegs. Am Ende der Spritztour ist sowohl das Auto als auch sein Führerschein weg.
Breisgau-Hochschwarzwald: Millionenschaden nach Brand auf Campingplatz

Breisgau-Hochschwarzwald Millionenschaden nach Brand auf Campingplatz

Mindestens eine Million Euro Schaden, Brandgeruch bis nach Titisee und eine verletzte Feuerwehrfrau: Was hinter dem Großbrand auf einem Campingplatz in Hinterzarten steckt.
Weitere Artikel zu Cem Özdemir Winfried Kretschmann Fahrzeug Fahrrad Auto Mercedes-Benz Stuttgart Villa Reitzenstein
 
 