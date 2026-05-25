Ministerpräsident Baden-Württemberg: Diesen Dienstwagen wird Özdemir künftig fahren

Der neue Ministerpräsident nutzt seine Fortbewegungsmittel gern zu öffentlichkeitswirksamen Demonstrationszwecken. Zur Vereidigung als Bundeslandwirtschaftsminister fuhr Cem Özdemir (Grüne) mit dem Fahrrad, nach der Vereidigung im baden-württembergischen Landtag am 13. Mai nahm er die Stadtbahn zum Dienstsitz in der Villa Reitzenstein.

Nun hat Ministerpräsident Cem Özdemir sich entschieden, welches Auto er vorerst nutzen will. Wie das Staatsministerium unserer Redaktion bestätigte, wird Özdemir bis auf Weiteres den vollelektrischen Mercedes EQS seines Amtsvorgängers Winfried Kretschmann übernehmen. Die Anschaffung eines neuen Dienstwagens ist derzeit offenbar derzeit nicht geplant.

Aufmerksamkeit auf Dienstwagen von Politikern

Kretschmann nutzte das Fahrzeug seit Februar 2022. „Der EQS ist wirklich ein super Auto“, befand er damals. Kretschmann war nicht mit allen seinen Dienstfahrzeugen so zufrieden gewesen. Über die Mercedes S-Klasse, in die er damals unterwegs war, sitze er wie in einer „Sardinenbüchse“, sagte Kretschmann 2018. Kritiker warfen ihm infolgedessen Abgehobenheit vor.

Immer wieder bekommen Dienstwagen von Politikern Aufmerksamkeit - vor allem, wenn es Grüne sind. Die Opposition achtete in den vergangenen Jahren ganz genau darauf, ob sich der Ministerpräsident des grün regierten Baden-Württembergs auch ja standesgemäß in Dienstautos mit niedrigen CO2-Emissionen herumkutschieren ließ.

Özdemirs Vorgänger Winfried Kretschmann im Jahr 2022 bei der Übernahme des Mercedes EQS. Foto: dpa

Auch schon bei dem S-Klasse-Hybridfahrzeug betonte das Staatsministerium damals, dass der CO2-Ausstoß – 65 Gramm auf den Kilometer - „hervorragend“ sei. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sah das anders. Das Kabinett Kretschmann landete im Ländervergleich dort nur auf Platz 13, obwohl es auch damals die einzige grün-geführte Landesregierung war.

Ob ein Ministerpräsident überhaupt einen Dienstwagen von Daimler-Ausmaßen braucht, beantwortete Kretschmann damals so: „Ich kann doch keinen Fiat fahren.“ Sein Nachfolger Cem Özdemir will es mit dem Mercedes, der neu auch mit Serienausstattung deutlich über 100.000 Euro kostet, zumindest fürs Erste versuchen.