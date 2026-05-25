Ministerpräsident Baden-Württemberg Diesen Dienstwagen wird Özdemir künftig fahren
Cem Özdemir muss sich als neuer Ministerpräsident auch pragmatischen Fragen stellen. Eine davon lautet: Mit welchen Fahrzeug kommt er von A nach B?
Cem Özdemir muss sich als neuer Ministerpräsident auch pragmatischen Fragen stellen. Eine davon lautet: Mit welchen Fahrzeug kommt er von A nach B?
Der neue Ministerpräsident nutzt seine Fortbewegungsmittel gern zu öffentlichkeitswirksamen Demonstrationszwecken. Zur Vereidigung als Bundeslandwirtschaftsminister fuhr Cem Özdemir (Grüne) mit dem Fahrrad, nach der Vereidigung im baden-württembergischen Landtag am 13. Mai nahm er die Stadtbahn zum Dienstsitz in der Villa Reitzenstein.