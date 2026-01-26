Schon wieder stirbt in Minneapolis ein US-Bürger nach Schüssen von Bundesbeamten. Demokraten wollen im US-Parlament Druck aufbauen - und drohen mit einer Blockade.
26.01.2026 - 07:42 Uhr
Nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Bürger bei einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis breitet sich der Protest gegen die Regierung von Präsident Donald Trump aus. Neben den Demonstrationen auf der Straße wollen nun die Demokraten im Kongress Druck aufbauen und Haushaltsmittel blockieren, die für ICE vorgesehen sind.