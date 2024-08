Ob als Hauptdarsteller in Desserts, als fruchtige Note in herzhaften Speisen oder als erfrischende Zutat in Getränken – Mirabellen bieten unzählige Möglichkeiten, kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern.

Katrin Jokic 14.08.2024 - 13:45 Uhr

Mirabellen, die kleinen goldgelben Früchte des Spätsommers, sind ein wahres Juwel in der Küche. Ihr süßer, leicht säuerlicher Geschmack macht sie zu einer vielseitigen Zutat, die sowohl in süßen als auch herzhaften Gerichten glänzen kann. In diesem Artikel haben wir eine Auswahl an kreativen und leckeren Rezepten zusammengestellt, die zeigen, wie vielfältig diese kleine Frucht eingesetzt werden kann.