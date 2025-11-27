Ein früherer Therapeut der Uniklinik Tübingen wird in 53 Fällen wegen sexuellen Missbrauchs auf Bewährung verurteilt. Ein „täterschützendes Urteil“, sagt der Anwalt der Patientin.
27.11.2025 - 18:32 Uhr
Eine halbe Stunde vor der Urteilsverkündung nutzte die ehemalige Patientin des Angeklagten noch einmal die Möglichkeit, um einen Einblick in ihre Gefühlswelt zu geben: „Ich habe mich in diesem Prozess oft so gefühlt als wäre ich die Angeklagte“, sagte die 37-Jährige am Mittwochabend im Saal 107 des Landgerichts Tübingen. Sie sprach ihren ehemaligen Therapeuten auf der Anklagebank auch direkt an: „Sie stellten die Ereignisse so dar, als hätte ich sie verführt oder sogar missbraucht.“