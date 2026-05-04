Nach der Festnahme eines 84-Jährigen in einem Schwimmbad in Bad Cannstatt kommen Hunderte Fälle ans Licht. Die Polizei hat erste Erkenntnisse.
04.05.2026 - 16:32 Uhr
Offenbar hat ein 84-jähriger Mann aus der Region Stuttgart über viele Jahre hinweg vor allem Kinder im eigenen familiären Umfeld missbraucht. Das sind die ersten Erkenntnisse der Polizei nach der Verhaftung des Tatverdächtigen. Die Vielzahl der Fälle war aufgrund eines Zeugenaufrufs nach einer Anzeige im Februar gegen den Mann ans Licht gekommen.