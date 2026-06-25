Sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige: Ein Untersuchungsbericht erhärtet schwere Vorwürfe gegen den 1991 verstorbenen Essener Bischof und Kardinal Franz Hengsbach. Was die Forschern herausgefunden haben, erschüttert selbst tiefgläubige Katholiken.
Der frühere Essener Bischof und Kardinal Franz Hengsbach (1910-1991) soll sexualisierte Gewalt gegen mindestens drei minderjährige Mädchen ausgeübt haben. Forscher von drei Forschungsinstituten schätzen die Vorwürfe als plausibel und gut belegt ein. Schlüssig erscheint ihnen außerdem mindestens ein Fall eines sexualisierten Übergriffs gegen einen minderjährigen Jungen.