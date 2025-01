Natalie Barker-Ruchti war an der Aufarbeitung des Turnskandals in der Schweiz beteiligt. Nach dem Bekanntwerden der Zustände am Kunstturnforum Stuttgart spricht die Wissenschaftlerin über das System Turnen – und zeigt auf, was nun auch hierzulande passieren sollte.

Dirk Preiß 20.01.2025 - 07:00 Uhr

In der Schweiz sorgten einst die „Magglingen Protokolle“ mit Schilderungen früherer Turnerinnen für einen Skandal. An der Aufarbeitung war auch die Wissenschaftlerin Natalie Barker-Ruchti beteiligt. Die Schweizerin war jüngst für ein Ethikseminar zu Gast in Stuttgart – wo sich derzeit ähnliche Abgründe in der Trainingsarbeit mit jungen Turnerinnen auftun.