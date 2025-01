Die Enthüllungen vieler Athletinnen über die Missstände am Stuttgarter Kunstturnforum erschüttern die Sportwelt. Nun packt in Jan Gehrung erstmals ein ehemaliger männlicher Turner über die Zustände zu seinen Jugendzeiten aus.

Marco Seliger 31.01.2025 - 17:02 Uhr

Die Aussagen vieler Athletinnen über die Missstände am Stuttgarter Kunstturnforum (KTF) hallen mehr denn je nach. Die Lawine rollt. Nun spricht in Jan Gehrung erstmals ein ehemaliger männlicher Turner über die Verhältnisse zu seinen Jugendzeiten am Bundesstützpunkt. „Ich will auch meine Geschichte erzählen, weil es für künftige Generationen wichtig ist, dass so etwas nicht mehr vorkommt – im besten Sinne völlig unabhängig vom Geschlecht“, sagt der heute 22-Jährige unserer Redaktion: „Denn auch der Umgang mit mir und einigen meiner damals ebenfalls noch jungen Kollegen am KTF war oft nicht korrekt.“