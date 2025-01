Die Missbrauchsvorwürfe sind massiv und erschüttern das Stuttgarter Kunstturnforum – wo nun zum Jahresbeginn erste personelle Konsequenzen auf der Trainerseite sichtbar wurden.

Marco Seliger 02.01.2025 - 14:06 Uhr

Am Donnerstag stiegen turnusmäßig die ersten Trainingseinheiten des Jahres im Stuttgarter Kunstturnforum. Doch in der Halle im Cannstatter Neckarpark war nichts mehr so, wie es einmal war. Die Missbrauchsvorwürfe, die rund um Weihnachten von zahlreichen aktiven und ehemaligen Spitzenturnerinnen veröffentlicht wurden, waren das dominierende Thema rund um die Trainingsstätte am Donnerstag – wo nach Informationen unserer Redaktion erste entscheidende personelle Veränderungen vorgenommen wurden. So sind zwei Übungsleiter vorübergehend freigestellt, und zwar vorläufig bis zum 19. Januar.