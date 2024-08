Ein Mann soll Anfang 2023 in einem Mercedes mit bis zu 300 Stundenkilometern der Polizei davon gerast sein. Offenbar war er sogar entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht Ludwigsburg verantworten.

Sebastian Steegmüller 27.08.2024 - 15:12 Uhr

Es war wohl eine der spektakulärsten Verfolgungsjagden im Raum Stuttgart in den vergangenen Jahren. Mit Tempo 300, teilweise in falscher Richtung und am Ende zu Fuß soll ein 37 Jahre alter Mann in der Nacht auf den 21. Januar 2023 vor der Polizei geflohen sein. 41 Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber nahmen damals die Fahndung auf, zunächst erfolglos. Sie konnten in Mühlhausen im Täle nur noch das abgestellte Fahrzeug sicherstellen – einen Mercedes AMG GT 63 S.