Am Stuttgarter Flughafen parken Langzeitreisende laut einer Erhebung besonders günstig. Wovon hängt der Preis ab? Und welche Flughäfen verlangen am meisten?
20.05.2026 - 14:46 Uhr
Fliegen ist zuletzt immer teurer geworden. Und mit dem Ticket ist es dabei häufig nicht getan. Wer mit dem Auto fährt, bevor er in den Flieger steigt, und das Vehikel für mehrere Tage parkt, muss an deutschen Flughäfen auch mal mit einem dreistelligen Betrag rechnen. In Stuttgart kommen Fluggäste dabei vergleichsweise günstig weg. Das geht aus einer Erhebung des Mietwagenportals billiger-mietwagen.de hervor.