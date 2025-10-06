Mit der Polizei auf dem Volksfest: Trotz Dauereinsatz: „Wir haben richtig Bock auf den Wasen“

Es ist noch früh an diesem Freitagabend. Die Festzelte auf dem Cannstatter Wasen füllen sich, vor den Eingängen bilden sich Schlangen. Zu Zehntausenden strömen die Menschen zum Volksfest. Viele tragen Dirndl oder Lederhosen. Manche sprechen Schwäbisch, andere Italienisch oder Arabisch. Die Hotels in Stuttgart sind voll. Auf dem Festgelände treffen sich Alt und Jung, Einheimische und Touristen, Wohlstand und Armut. Die einen lassen die Champagnerkorken knallen, die anderen kommen, weil es sonst nichts zu tun gibt. Ein eigener Kosmos, die Welt im Kleinen.