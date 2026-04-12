Wer hat noch Sammlungen von Postwertzeichen im Keller und fragt sich, ob die was wert ist? Oder hat selbst Lust, in dieses Hobby einzusteigen? In Ehningen gibt es ein Treffen.

Es gibt sie schon seit über anderthalb Jahrhunderten, die Minikunstwerke aus Papier, die auf kleinsten Formaten „Botschaften“ transportieren. Manche Sammler dieser begehrten Quittungen für postalische Leistungen greifen dafür tief in die Tasche - wie ein anonymer Enthusiast, der 2024 in Wiesbaden den einzigen bekannten Ersttagsbrief mit Bayerns „Schwarzer Einser“ (erste deutsche Briefmarke vom 1. November 1849) für 440.000 Euro ersteigerte.

Infotreff für Sammler und Interessierte Doch auch für das „schönste Hobby der Welt“, wie viele Philatelisten ihre Leidenschaft nennen, gilt das Ehninger Motto „Zukunft braucht Ideen. Und jemand, der sie umsetzt“: Auf Initiative der Sammlergruppe Sindelfingen des Württembergischen Philatelistenvereins Stuttgart 1882 e.V. (WPhV) veranstaltet die Volkshochschule (VHS) Böblingen/Sindelfingen gemeinsam mit dem Verein am Freitag, 24. April, ein Sammlertreffen in Ehningen. In der Begegnungsstätte Bühl (Bühlallee 11), gibt es für alle interessierten Einwohner ein zweiteiliges Programm.

Im Jahr 2024 ist der Brief mit dem „Schwerzen Einser“ versteigert worden. Foto: picture alliance/dpa

Im ersten Teil, von 17 bis 19 Uhr, wird ein kostenfreier Infotreff für alle angeboten. Bereits erfahrene Ehninger Sammler von Postwertzeichen (und zukünftige) können sich beraten und informieren lassen. Auch mitgebrachte Sammlungen werden eingeschätzt und Tauschkontakte zu anderen Philatelisten vermittelt. Im zweiten Teil hält Dr. Johannes Feifel, der Vorsitzende des WPhV, ab 19 Uhr einen kostenpflichtigen Vortrag zum Thema „Richtig Sammeln“: Um bei Verkaufsbemühungen später einmal bei allen Beteiligten zufriedene Gesichter zu erzeugen, ist fundiertes Wissen über nachhaltiges, generationenübergreifendes Sammeln nötig. Im Vortrag zeigt der Vereinsvorsitzende an Beispielen auf, welche kostspieligen Fallstricke unerfahrenen Anfängern auflauern.

Der Eintritt zum Vortrag ab 19 Uhr kostet 13 Euro, wovon der WPhV einen Teil (altersabhängig, z.B. für unter 40-Jährige bei 1 Euro Eigenbeteiligung 12 Euro als Zuschuss) übernimmt. Voranmeldung erforderlich unter Kursnummer 153 145 15 bei der VHS Böblingen/Sindelfingen, Telefonnummer 0 70 31/ 64 00-0. Zum kostenlosen Infotreff (17 bis 19 Uhr) ist keine Anmeldung notwendig.