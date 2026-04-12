Wer hat noch Sammlungen von Postwertzeichen im Keller und fragt sich, ob die was wert ist? Oder hat selbst Lust, in dieses Hobby einzusteigen? In Ehningen gibt es ein Treffen.
12.04.2026 - 15:02 Uhr
Es gibt sie schon seit über anderthalb Jahrhunderten, die Minikunstwerke aus Papier, die auf kleinsten Formaten „Botschaften“ transportieren. Manche Sammler dieser begehrten Quittungen für postalische Leistungen greifen dafür tief in die Tasche - wie ein anonymer Enthusiast, der 2024 in Wiesbaden den einzigen bekannten Ersttagsbrief mit Bayerns „Schwarzer Einser“ (erste deutsche Briefmarke vom 1. November 1849) für 440.000 Euro ersteigerte.